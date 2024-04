Dochodzi do tego dokładnie tydzień po ogólnopolskiej akcji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Funkcjonariusze zatrzymali pięć osób, w tym czterech urzędników z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz księdza-egzorcystę Michała O. W podobnym czasie doszło do przeszukań w domach prominentnych polityków Zjednoczonej Prawicy - Zbigniewa Ziobry , Marcin Romanowskiego i Michała Wosia .

Przeszukanie domu Zbigniewa Ziobry. To znaleziono na terenie posesji

Śledztwo w tej sprawie trwa od lutego , służby wkroczyły m.in. do nieruchomości Dariusza Mateckiego , Michała Wosia , Marcina Romanowskiego i byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Do domu tego ostatniego ABW dostało się, wyłamując drzwi. Lider Suwerennej Polski twierdzi, że nikt nie kontaktował się z nim, ani jego rodziną, by uzyskać dostęp do budynku. Podczas przeszukania natrafiono m.in. na teczki z aktami dotyczącymi postępowania przygotowawczego w sprawie śmierci jego ojca.