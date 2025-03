- Nie dostajemy uposażenia - powiedziała Pawłowicz. Dopytywana, od kiedy sędziom nie jest wypłacane uposażenie, odpowiedziała, że po raz pierwszy nie otrzymali go w lutym.

Portal wPolityce.pl który również wystąpił do Trybunału z pytaniami w tej sprawie uzyskał odpowiedź, że "zaległość Skarbu Państwa wobec sędziów TK wynosi aktualnie wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia (wynagrodzenia sędziów TK za miesiąc luty)". "Część sędziów Trybunału Konstytucyjnego zwróciła się już do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego o wypłatę zaległego wynagrodzenia w drodze przedsądowego wezwania do zapłaty" - podał portal.