We wtorek - w ramach prowadzonej przez ABW akcji i na polecenie prokuratorów zajmujących się badaniem wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości - przeprowadzono przeszukania w 25 lokalizacjach w całym kraju. Polsat News ustaliło, że służby planują kontynuowanie czynności także w środę.

Przeszukanie kolejnego domu Zbigniewa Ziobry

We wtorek funkcjonariusze ABW weszli do domu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w Jeruzalu. W środę przeszukany ma zostać kolejny jego dom, tym razem na warszawskim Ursynowie .

Polityk pojawił się na miejscu przed południem. W rozmowie z dziennikarzami po raz kolejny powiedział, że nikt z prokuratury nie dzwonił do niego, by powiadomić o przeszukaniu w Jeruzalu.

- Nie jest prawdą, że oczekiwałbym ekskluzywnego, szczególnego traktowania, czyli informowania mnie wcześniej, że prokuratorzy podjęli decyzję o przeszukaniu. Ale gdy rano dzwoniono do mnie do domu i nie było wiedzą tajemną, że mogę przebywać poza domem, to mój numer telefonu był doskonale znany wszystkim prokuratorom. Ktoś celowo i z premedytacją tych telefonów nie wykonał - mówił Ziobro.