Jak przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej w domu Zbigniewa Ziobry odnaleziono zarchiwizowane dokumenty sprzed lat dotyczące śmierci jego ojca - Jerzego Ziobry. Prok. Przemysław Nowak zaznaczył, że ujawnione dokumenty to oryginał teczki nadzoru akt postępowania przygotowawczego.

- Nie chcę podejmować ocen, ale będzie to przedmiotem analizy, czy oryginały akt nadzoru powinny być w domu Ziobry. Nie przesądzam, ale mówimy o oryginałach i standardem jest to, że one powinny być w prokuraturze - zaznaczył rzecznik PK.