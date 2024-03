- Zdrowy rozsądek tak mi podpowiada, że ktoś ktoś, czy to ze służb czy z prokuratury, pozwala sobie na takie działania wobec posłów, wobec ludzi, którzy przez lata sprawowali bardzo ważne funkcje publiczne, to zakładam, że ma ku temu podstawy - skomentował działania ABW i Prokuratury Krajowej Andrzej Duda na spotkaniu z mediami po wizycie w Ośrodku Rehabilitacji i Diagnostyki Biometrycznej w Radziszowie, gdy zapytano go o akcję służb. Reklama

- I że społeczeństwo będzie mogło zobaczyć te podstawy, które jego zdaniem uprawniają go do takiego działania - wskazał polski przywódca.

Akcja ABW. Andrzej Duda: Odpowiedzialność karna nieuchronna

- Bo jeżeli nie, to myślę, że odpowiedzialność karna jest nieuchronna - podsumował na koniec.

Na samym początku, prezydent nazwał realizowane przez służby czynności "bezprawiem" i dodał, że zostanie ono "wcześniej czy później ukarane".

O łamaniu przepisów i przysługujących obywatelom praw mówią od wtorku także politycy PiS. Jak wskazują, realizowane przez ABW przeszukania, w tym w nieruchomościach byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, są nielegalne.

Trwa akcja ABW i prokuratury. Kolejne przeszukania

Podobnie uważa sam Zbigniew Ziobro, który we wtorek wieczorem, w reakcji na akcję ABW, zjawił się przed swoim domem w Jeruzalu, a w ostatnich kilkunastu godzinach przed kamerami dziennikarzy pojawił się kolejne dwa razy. Poseł Suwerennej Polski zarzucał, że przed przeszukaniem w Jeruzalu nikt z prokuratury się z nim nie skontaktował, a funkcjonariusze - jak twierdzi polityk - weszli do domu, niszcząc drzwi i ogrodzenie. Prokuratura Krajowa zaprzeczyła i przekazała, że przed podjęciem działań podjęła próby kontaktu z bliskimi posła, ale były one bezskuteczne. Reklama

Akcja Prokuratury Krajowej i ABW dotyczy sprawy Funduszu Sprawiedliwości. Szeroko zakrojone działania zaczęto prowadzić we wtorek. Do tej pory prokuratura poinformowała o pięciu zatrzymanych osobach. W środę działania trwają dalej. Jak informowaliśmy w Interii, funkcjonariusze pojawili się m.in. w kolejnym domu posła Ziobry, a także weszli do hotelu poselskiego, by przeszukać pokój posła Suwerennej Polski Michała Wosia.

