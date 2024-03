Księża sercanie, w których siedzibach ABW przeprowadziła przeszukania w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, wydali komunikat. Członkowie zgromadzenia odnieśli się do zatrzymania księdza Michała O., który jest związany z Fundacją Profeto. "Nieprawdą jest, że miało to miejsce w hotelu i w niejednoznacznych okolicznościach, co sugerowały niektóre media. Zatrzymanie miało miejsce w domu rodzinnym jednego z pracowników Profeto" - czytamy. Wyrazili też zaniepokojenie związane z doniesiemy dotyczącymi prowadzenia postępowania wobec aresztowanego duchownego.