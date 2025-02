Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Andrzej Duda uderza w rządzących

- Polska prezydencja w Radzie UE powinna być okazją do podnoszenia kluczowych tematów związanych ze wzmocnieniem bezpieczeństwa i relacji transatlantyckich. Żałuję, że zrezygnowano z planów przeprowadzenia w Polsce szczytów UE-USA i UE-Ukraina, bo byłaby to okazja do przeprowadzenia takich rozmów - powiedział Andrzej Duda. Prezydent podkreślił też, że zmartwiła go propozycja, by przedstawiciele głowy państwa nie brali udziału w posiedzeniach poświęconych bezpieczeństwu i obronności.