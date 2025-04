Wybory prezydenckie 2025 odbędą się już 18 maja. Jeśli wyniknie taka potrzeba, drugą turę zaplanowano na 1 czerwca. W tych terminach każdy obywatel uprawniony do głosowania będzie mógł wybrać się do przypisanego lokalu wyborczego i zagłosować na wybranego przez siebie kandydata na prezydenta. Natomiast nie wszystkie karty do głosowania będą uznane za ważne.