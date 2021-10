Premier Mateusz Morawiecki: Polexit to fake news

- Polexit to nie jest zwykły fake news, to jest wasze ordynarne kłamstwo. PO brakuje wyobraźni i programu, potrafi się opierać tylko na kłamstwu. To jest kłamstwo Tuska - mówił w Semie premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki / Jacek Dominski/REPORTER / Reporter