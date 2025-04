Jak wynika z dostępnych danych celnych, wartość przesyłek firmy Foxconn z Indii do USA gwałtownie wzrosła - do 770 mln dolarów w styczniu i 643 mln dolarów w lutym, w porównaniu do czterech wcześniejszych miesięcy, kiedy to wartość ta oscylowała między 110 mln a 331 mln dolarów.