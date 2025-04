Nowa koalicja w Niemczech ma plan na imigrantów. Ruszą deportacje

- Jesteśmy przekonani, że możemy to kontynuować w przyszłości, na stałe i na znacznie większą skalę - twierdzi polityk CDU Thorsten Frei. W ten sposób bliski współpracownik przyszłego kanclerza Friedricha Merza odnosi się do planów organizacji lotów deportacyjnych z imigrantami. Ich celem mają być Afganistan i Syria, ale to nie wszystko. Frei obiecuje także m.in. egzekwowanie zawracania imigrantów na granicach i utworzenie centrów wyjazdowych.