Żołnierze zatrzymani na granicy. "Bardzo dobry prokurator Zbigniewa Ziobry"

Doniesienia mediów wywołały falę komentarzy w mediach społecznościowych. "Założę się, że prokurator, który wydał postanowienie o zatrzymaniu żołnierzy to bardzo dobry prokurator. Zbigniewa Ziobry " - napisał Roman Giertych , poseł KO. "Jedno jest pewne. Musimy oczyścić prokuraturę ze wszystkich prokuratorów Ziobry. Są ich setki. Gotowi do każdej prowokacji. Również tej godzącej w Polski mundur" - dodał.

Natomiast były szef MON Mariusz Błaszczak wskazał, iż jeśli się potwierdzą "to mamy do czynienia z absolutnym skandalem ". "Żołnierze nie mogą być z jednej strony narażeni na ataki fizyczne ze strony migrantów, a z drugiej na prawne konsekwencje ze strony prokuratury Bodnara " - napisał.

Zatrzymanie żołnierzy skomentował również Sebastian Kaleta , poseł Suwerennej Polski . "Co Pan zrobił w tej sprawie przez ostatnich kilka tygodni? Z tego wpisu wynika, że NIC. Teraz się pali pod stołkiem, bo sprawa wyszła na jaw i udaje Pan zatroskanego. DYMISJA " - zwrócił się do Kosiniaka-Kamysza.

Żołnierze zatrzymani i skuci na granicy. Opozycja domaga się wyjaśnień

Z kolei poseł Konfederacji Przemysław Wipler we wpisie w serwisie X zatanawia się, od jak dawana szef MON widział o sprawie. "I co Pan zrobił jak się dowiedział, od momentu gdy się Pan dowiedział? Jeśli prokuratura wojskowa ministra Bodnara zapomniala Panu przekazać informacje o tej sprawie, to może powinniśmy razem go odwołać za to?" - pytał.