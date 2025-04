Dalej senator Trzeciej Drogi dodał, że kiedy mężczyzna odmówił, powiadomiono go, że "być może nie będzie z nim pracował" . - Ludzie Platformy Obywatelskiej są na tyle aroganccy, że wysłali to na piśmie

- Gdyby pani Kidawa-Błońska chciała się dowiedzieć czy jestem zdrowy, czy chory, to mogła mnie zapytać, a nigdy tego nie zrobiła - mówił Kamiński, dodając przy tym zamiast tego polityk "wysłała na szpiegowanie kierowców".

- To nie są europejskie standardy pani marszałek Kidawo-Błońska - podkreślił polityk. - To jest ohydne, obrzydliwe i ja nie znajduję słów na takie zachowanie, żeby pisemnie zobowiązywać kierowców do szpiegowania - dodawał Kamiński.