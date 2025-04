Szef chińskiej dyplomacji wyraził sprzeciw wobec "jednostronnych praktyk protekcjonistycznych" i wezwał do "wspólnej ochrony wielostronnego systemu handlowego".

W piątek chiński przywódca Xi Jinping zakończył pięciodniową podróż po krajach Azji Południowo-Wschodniej, podczas której w rozmowach z ich przywódcami wzywał do przeciwstawienia się "unilateralizmowi i protekcjonizmowi". Zdaniem regionalnych mediów, m.in. singapurskiego dziennika "Straits Times", było to odniesienie do działań Trumpa.