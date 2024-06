"To bulwersujące". Szef BBN o zatrzymaniu polskich żołnierzy

- Do tak bulwersującej i skandalicznej sytuacji dochodzi w przypadku braku właściwego oprzyrządowania Wojska Polskiego w obliczu zagrożenia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa - powiedział Jacek Siewiera , szef BBN.

Zatrzymanie żołnierzy na granicy. Szef BBN nie przebierał w słowach

Jak podkreślił Siewiera, projekt koryguje także deficyty zarządzania sytuacją zagrożenia. - Niestety musiało dojść do takiej patologii, która bulwersują opinię publiczną, aby okazało się, że ta ustawa ma fundamentalne znaczenie - zaznaczył.

Szef BBN przekazał, że jeśli polskie prawo nie reguluje kwestii obecności żołnierzy z ich etatowym uzbrojeniem przy granicy, to prokuratorzy muszą działać w granicach obowiązującego prawa .

Zatrzymanie polskich żołnierzy. "Domagamy się, aby sytuacja prawna została naprawiona"

- Prezydent deklaruje, że zawsze będzie stał po stronie żołnierzy . Dziś mamy znów karanie żołnierzy, a nie dopasowanie procedury. To bulwersujące - powiedział Siewiera. Przekazał, że o Polsce najlepiej świadczy postawa polskich żołnierzy.

- Federacja Rosyjska ma doskonałą wiedzę o naszych systemach prawnych i ich deficytach. To od nas zależy, co z tym zrobimy, czy je zmienimy. Dziś dochodzi do patologicznej sytuacji z powodu takich rozwiązań prawnych - podkreślił szef BBN.