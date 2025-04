W Przemyślu oberwanie chmury doprowadziło do podtopień. Jak relacjonował lokalny portal Nowiny24, strażacy i pracownicy służb miejskich pracowali po południu nad przywróceniu nieprzejezdnych dróg do stanu używalności. Najtrudniejsza sytuacja utrzymywała się na ul. Krasińskiego, Sportowej, Wybrzeże Ojca Świętego Jana Pawła II i 22 Stycznia.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu - od 20 mm do 35 mm, lokalnie do 40 mm - i porywy wiatru do 85 km/h, lokalnie do 100 km/h. Lokalnie grad. Istnieje ryzyko trąb powietrznych.