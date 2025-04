Do tragedii doszło 14 kwietnia późnym wieczorem w 11. dzielnicy Paryża we Francji. Początkowo informowano jedynie o jednej ofierze, pracownicy siłowni, gdzie znajdowała się kriokomora.

Po poniedziałkowym wypadku trzydziestokilkuletnia kobieta trafiła do placówki medycznej i znajdowała się w krytycznym stanie . Agencja AFP, powołując się na paryską prokuraturę, przekazała, że "od czwartku klientka pozostaje w stanie śmierci mózgowej" .

Początkowo wskazywano, że podczas zabiegu krioterapii doszło do awarii, w wyniku której do komory uwolnił się ciekły azot. "Sekcja zwłok pierwszej ofiary wykazała, że udusiła się z powodu braku tlenu, co może potwierdzać tę teorię" - informuje agencja.