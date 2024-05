Szturm na polską granicę. Żołnierze odpowiedzieli gazem

Sytuacja jest bardzo dynamiczna , na nagraniu w stronę agresorów padają wulgaryzmy. "Z cyklu no comment. Dobrzy ludzie podesłali z dopiskiem 'dzień jak co dzień na pasku'" - napisała Dyner.

Ataki na polskie służby na granicy

- Agresywni cudzoziemcy znajdujący się za techniczną barierą kilkukrotnie zaatakowali polskie służby . W wyniku agresywnych zachowań poszkodowanych zostało dwóch żołnierzy, których przewieziono do szpitala - poinformował Michał Bura z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Kilka dni wcześniej jeden z migrantów podczas próby forsowania granicy ugodził nożem polskiego żołnierza. Mundurowy trafił do szpitala w Hajnówce, gdzie przeszedł operację.

Strefa buforowa na granicy z Białorusią

Premier wyjaśnił, że chodzi o " pas mniej więcej dwustu metrów tam, gdzie jest to jest konieczne z punktu widzenia skutecznego działania służb państwa polskiego przy granicy". Takie działanie rekomendowali dowódcy służb działających na granicy. Tusk zapowiedział również, że na dużo większą skalę, niż obecnie, będą na granicy używane siły policyjne. Chodzi zwłaszcza o miejsca, gdzie dochodzi do próby siłowego przekroczenia granicy przez duże grupy nielegalnych migrantów.

Jeszcze tego samego dnia pojawił się projekt MSWiA , który trafił do uzgodnień. Założono w nim, że 27 miejsc na Podlasiu zostanie włączonych do strefy buforowej.

- Nie mamy tutaj do czynienia z żadnymi azylantami, mamy do czynienia z zorganizowaną, bardzo sprawną na wielu poziomach akcją łamania polskiej granicy i próbą destabilizacji państwa. (...) Nikt tu, przynajmniej wśród nas, nie ma wątpliwości z jakim charakterem działań mamy tu do czynienia i że nieprzypadkowo ta agresja jest coraz większa - wskazywał premier.