W poniedziałek w całym kraju spadnie deszcz. W niektórych regionach Polski to będzie również deszcz ze śniegiem, a nawet sam śnieg. Front atmosferyczny będzie się przemieszczał z zachodu kraju w kierunku wschodnim. W rejonie Zatoki Gdańskiej, na Warmii i Mazurach, Podlasiu, wschodniej części Mazowsza i północy Lubelszczyzny może padać deszcz ze śniegiem, z kolei na Suwalszczyźnie i Mazurach miejscami śnieg.

Prognoza pogody na poniedziałek. Wrócą opady śniegu

Najwięcej deszczu, 8-10 mm, spadnie na Pomorzu Gdańskim, Kujawach, Dolnym Śląsku i w rejonach podgórskich Sudetów. Wysoko w Tatrach oraz Sudetach miejscami padać będzie śnieg, na Śnieżce przybędzie około 5 cm białego puchu. Jak informuje Michał Ogrodnik z IMGW "wszystko wskazuje na to, że ten śnieg chwilę poleży".

Temperatury wyniosą 1-2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie czyli Suwalszczyźnie, m.in w Białymstoku i Olsztynie . W centrum kraju będzie cieplej, Warszawie 5 stopni Celsjusza, a w Łodzi 7 stopni Celsjusza, z kolei na zachodzie i południu kraju - w Krakowie i Szczecinie termometry pokażą 8 stopmni Celsjusza. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku - we Wrocławiu do 10 stopni Celsjusza.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, ale tylko w zachodniej części kraju, gdzie rozpędzi się do 50 km/h. Na wschodzie powieje z południowego wschodu i stopniowo od zachodu będzie skręcał na południowy zachód i zachód. W Sudetach porywy wiatru do 90 km/h, w Karpatach do 60 km/h.