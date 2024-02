Natomiast najwięcej chmur synoptycy spodziewają się na zachodzie Polski. - Po południu zacznie nasuwać się strefa frontu atmosferycznego, która przyniesie opady deszczu . Na Nizinie Szczecińskiej może go spaść do 8 mm. Z frontem dotrze tam także cieplejsze powietrze - wskazał synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.

Prognoza pogody. Najcieplej na Dolnym Śląsku

Najcieplej środa zapowiada się na Dolnym Śląsku. Termometry wskażą tam do 10 stopni Celsjusza. W zachodniej połowie kraju temperatura wzrośnie do 7-9 stopni, w centrum do 6-8 stopni, a na Podhalu do 5 stopni. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie i w kotlinach bieszczadzkich 4 stopnie.