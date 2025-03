- Mamy więcej demokracji niż ci, którzy uważają się za jej standard. Każdy na Białorusi ma konstytucyjne prawo i możliwość wypowiedzenia się . Ale nie ma potrzeby wzywać do zniszczenia wszystkiego, co stworzyły pokolenia Białorusinów - zapewniał, po raz kolejny mijając się z prawdą. Jak podaje Centrum Praw Człowieka Wiasna, w tamtejszych więzieniach wyroki odsiaduje 1201 więźniów politycznych , wśród nich jest polski dziennikarz Andrzej Poczobut .

- Białorusini to pokojowi ludzie, a Białoruś to kraj kochający pokój. Jesteśmy za sprawiedliwym pokojem i rozwiązywaniem wszelkich problemów poprzez dialog - powiedział, dodając natychmiast, że "jego obowiązkiem oraz ludzi w mundurach jest wzmocnienie obronności kraju oraz ochrona ojczyzny".

- Po co wam to imperium (…). Marek, uspokójcie się (…). Wierzcie mi, nie będzie już na Białorusi drugiego prezydenta, który tak bardzo by chciał dobrych stosunków z Polakami. (…) Mamy dość własnej ziemi. Nie musimy was atakować ani prowadzić przeciwko wam wojny - mówił Łukaszenka.