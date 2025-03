Swoje działania wobec Wenezueli Trump argumentował brakiem postępów w reformach wyborczych w kraju Ameryki Południowej oraz kwestią migrantów . Przekonywał, że Caracas wysyła do USA "dziesiątki tysięcy" osób mających "bardzo agresywną naturę".

25-procentowe cła na handel z USA dla nabywców wenezuelskich paliw kopalnych obowiązywać zaczną od 2 kwietnia, choć nie wiadomo jeszcze w jaki sposób Amerykanie zamierzają je egzekwować. Połączone zostaną z pozostałymi funkcjonującymi do tej pory sankcjami.

Nicolas Maduro stwierdził, że środki użyte przez Amerykanów są nielegalne. Orzekł, że są one częścią wojny gospodarczej, a ich celem jest doprowadzenie do paraliżu Wenezueli. Zachwalał też swój kraj, wskazując, że jest on odporny na sankcje Waszyngtonu.