W poniedziałek najcieplej było na południu kraju, a konkretnie w Nowym Sączu, gdzie zanotowano 15,7 st. C. We wtorek jest jeszcze cieplej, zwłaszcza na zachodzie. Tam miejscami można liczyć na 16-17 stopni Celsjusza .

Cały czas jednak trzeba uważać na to, co się stanie w nocy. Tam po zachodzie słońca temperatury spadną poniżej zera .

Na tych terenach w nocy z wtorku na środę może być około -1 st. C, do -3 stopni Celsjusza przy gruncie do -3 stopni Celsjusza. Alerty wejdą w życie o godz. 23:00 do godz. 7:30 w środę.