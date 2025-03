Karolina Wróbel wyszła z mieszkania w Czechowicach-Dziedzicach 3 stycznia około godziny 21 i do tej pory nie wróciła ani nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Po kilku dniach od zaginięcia Karoliny Wróbel, w sprawie został zatrzymany właśnie Patryk B. "Fakt" ustalił, że mężczyzna raz ma się przyznawać do winy, a następnie temu zaprzeczać.

"Zatrzymany raz opowiada śledczym, że w areszcie będzie miał sporo czasu na naukę języków obcych i potwierdza, że ma związek ze zniknięciem Karoliny. Innym razem odwołuje to, co powiedział i nie przyznaje się do wcześniejszych zarzutów" - podkreślono w publikacji.