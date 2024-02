Syn leśniczego pracującego w Nadleśnictwie Parciaki na Mazowszu podczas spaceru w lesie zauważył dziwny przedmiot zahaczony o gałęzie jednego z drzew. Kiedy udało mu się go zdjąć, okazało się, że jest to balon w kształcie łabędzia. Ku jego zdziwieniu ktoś doczepił do niego kartkę z wiadomością w języku szwedzkim.