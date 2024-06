Komentarze po decyzji ws. CPK. W sieci zawrzało

Samo lotnisko w Baranowie ma powstać do 2032 roku. - Polska stanie się jednym wielkim megalopolis (...). W 100 minut będziemy mogli dojechać z Warszawy do np. Gdańska , Krakowa i Katowic - zapowiedział szef rządu. Lider PO zapewnił także o wspieraniu rozwoju regionalnych portów lotniczych, w tym Modlina. Szczegóły opisaliśmy tutaj.

Centralny Port Komunikacyjny. Komentarze po konferencji Donalda Tuska

Jeszcze w trakcie konferencji premiera i przedstawicieli jego gabinetu ws. CPK pojawiło się wiele komentarzy odnośnie do opublikowanych w środę planów. Politycy zabierali głos zarówno w sieci, jak również na przed kamerami.

- Oni przebudowują tak CPK, aby nie zagroził Niemcom, Austriakom. Jaki ma być obecnie CPK? Megalopolis to powrót do strategii PO z poprzednich rządów - rozwój jedynie wielkich miast. W naszym projekcie CPK miał podnieść bezpieczeństwo Polski. Mamy aktualnie do czynienia z karykaturą - ocenił były premier i wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki.