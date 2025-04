- Trudno nawet mówić o dyskusji, to są raczej dyspozycje, wobec których jesteśmy stawiani, a które nie są zgodne ani z Konstytucją, ani z prawem, ani ze zwykłą ludzką przyzwoitością - ocenił.

Metropolita warszawski przypomniał, że biskupi zaproponowali, by zmiany w organizacji lekcji religii były wprowadzane spokojnie, tak aby dać czas szkołom i Kościołowi na przygotowanie się do nich.

- Proponowaliśmy, żeby lekcje religii lub etyki były obowiązkowe , czyli by w szkole była edukacja w kwestii wartości. Proponowaliśmy także, by wszystkie ustalenia były wynikiem porozumienia , a nie postanowienia jednej strony. Niestety, wszystkie te propozycje zostały odrzucone , właściwie bez podania jakiegokolwiek argumentu - tłumaczył abp Galbas.

Hierarcha wskazał, że w sprawie sporu z MEN o lekcje religii Konferencja Episkopatu Polski zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego, który 27 listopada 2024 r. orzekł, że rozporządzenie resortu edukacji jest niezgodne z przepisem ustawy o systemie oświaty. Zaznaczył, że skoro w Polsce wyroki TK nie są respektowane, to KEP pozostało odwołanie do instytucji europejskich i ONZ.