Białoruski minister odpowiedział Sikorskiemu. Zaskakująca deklaracja

Strona polska doczekała się komentarza z białoruskiego rządu. Według ministra spraw zagranicznych Siarhieja Alenika deklaracja Sikorskiego stoi w sprzeczności z tym, co polski rząd wskazywał kilka tygodni wcześniej. Końcem maja premier Donald Tusk mówił o możliwości wznowienia pracy na odcinku Bobrowniki - Berestowica, jeśli służby wyrażą na to zgodę.

Białoruś. Odpowiedzieli na słowa Sikorskiego

Alejnik stwierdził, że w przypadku realizacji wizji Sikorskiego dojdzie do "eskalacji". Zdaniem białoruskiego polityka ucierpią na tym obie strony.

Bliski współpracownik Alaksandra Łukaszenki przekazał, że rozwiązaniem nieporozumienia może być dialog między Warszawą i Kijowem. - Jeśli Polska jest na to gotowa, choćby w kwestiach granicznych czy współpracy granicznej, które przerwano z inicjatywy strony polskiej i innych europejskich partnerów, to my jesteśmy gotowi te tematy przedyskutować - zaznaczył szef białoruskiej dyplomacji.