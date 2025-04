Zełenski odpowiada na ruch Rosji. Składa propozycję Putinowi

"Jeśli całkowite zawieszenie broni naprawdę się utrzyma, Ukraina proponuje przedłużenie go poza dzień Wielkanocy" - napisał Wołodymyr Zełenski. To kolejna reakcja ukraińskiego prezydenta na kilkunastogodzinne zawieszenie broni, które ogłosił Władimir Putin. Mimo to, Kijów informuje, że ataki nadal są kontynuowane. "Dlatego nie ma zaufania do słów płynących z Moskwy" - podkreślił Zełenski.