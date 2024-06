- PSL i Polskę 2050 łączy związek partnerski. W związkach są różne momenty, natomiast my jesteśmy nastawieni na poważne deklaracje i długie trwanie - powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia, zapewniając, że nie dojdzie do rozłamu w koalicji. Dodał, że obecne relacje z PSL ocenia na mocne "4", co jest równoznaczne z możliwością poprawienia współpracy. Kością niezgody w koalicji wciąż pozostaje kwestia związków partnerskich. Jak donoszą media, lider ludowców pozostaje w tej sprawie nieugięty.