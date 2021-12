Sejm, który kończy dwudniowe posiedzenie, zajmuje się dziś m.in. kierunkami strategii polskiej polityki względem UE i USA, a także stanu negocjacji z Czechami dotyczących dalszego funkcjonowania Kopalni Węgla Brunatnego Turów.



Początkowo marszałek Witek zwróciła też uwagę innemu posłowi Konfederacji Jakubowi Kuleszy, żeby założył maseczkę; poseł zastosował się do tej uwagi.

Grupiński wnioskuje o wykluczenie z obrad pięciu posłów Konfederacji

Przed wykluczeniem Brauna z posiedzenia, głos zabrał Rafał Grupiński (KO). - Chciałem prosić panią marszałek, chyba w imieniu prawie nas wszystkich, o wykluczenie z obrad Sejmu piątki posłów Konfederacji, którzy wczoraj przynieśli hańbę tej Izbie, hańbę Polsce, hańbę ofiarom i potomkom ofiar Holokaustu - powiedział Grupiński.

Reklama

Stwierdził, że posłowie Konfederacji "po prostu zapomnieli czym jest przyzwoitość i moralność".

Hasła z sali: Precz z faszyzmem!

Robert Winnicki (Konfederacja) odpowiedział Grupińskiemu, że chciałby segregować ludzi ze względu na poglądy. - Gdyby wykluczano za udział w manifestacjach, na których pojawiły się kontrowersyjne rzeczy, to panie pośle cały wasz klub, cały klub Lewicy po zeszłym roku musiałby być wykluczony na zawsze z tych obrad, po 2020 roku was nie powinno być w polskim życiu publicznym - powiedział Winnicki.

Gdy przemawiał Winnicki, posłowie KO skandowali "faszysta" i "precz z faszyzmem".

"Deutschland, Deutschland, über alles"

Wcześniej podczas przemówienia lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza jeden z posłów krzyknął z sali "Deutschland, Deutschland, über alles" ("Niemcy, Niemcy ponad wszystko").



Okrzyk ten wywołał oburzenie prowadzącego obrady wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego. Wezwał on posła PiS Sylwestra Tułajewa, by ten "nie propagował niemieckich zawołań na sali sejmowej, bo jesteśmy w polskim parlamencie". Poseł zapewnił jednak, że nie zabierał głosu w dyskusji i to nie on wzniósł niemiecki okrzyk.



Zgorzelski przeprosił Tułajewa i zwrócił się do Marka Suskiego, by nie używał tego rodzaju wyrażeń w polskim Sejmie. - Proszę, aby "Deutschland, Deutschland, Ueber Alles" z pana ust nie padało w polskim parlamencie - powiedział wicemarszałek.

Emocje wywołało też wystąpienie Antoniego Macierewicza (PiS), który mówił m.in. o dążeniach Niemiec do zamiany Unii Europejskiej w państwo niemieckie. Mówił też, że opozycja była przeciwna przystąpieniu Polski do NATO. Z sali słychać było okrzyki: "Co pan gada?", "Brał pan leki?".



Macierewicz zarzucił też opozycji kłamstwa i propagowanie planu Putina. Sławomir Nitras (KO) stwierdził, że poseł PiS powinien się leczyć, bo jest obłakany.





Wideo youtube

We wtorek wieczorem pod Sejmem odbył się protest, w którym uczestniczyli posłowie koła Konfederacji: Robert Winnicki, Konrad Berkowicz, Janusz Korwin-Mikke, Artur Dziambor i Grzegorz Braun. Protest przeciwko obostrzeniom i tzw. paszportom covidowym zorganizowano pod hasłem "Stop segregacji sanitarnej".

Na nagraniach z wydarzenia widać, jak uczestniczący w nim posłowie Konfederacji stoją przy transparencie nawiązującym do bramy do niemieckiego obozu Auschwitz. Napis "Arbeit macht frei" (praca czyni wolnym) na transparencie zastąpiono napisem "Szczepienie czyni wolnym".