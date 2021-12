Głosy oburzenia po proteście Konfederacji. Rzecznik rządu: Wstyd mi

Oprac.: Justyna Kaczmarczyk Polska

Wstyd mi za to, że polski parlamentarzysta mógł stanąć pod takim transparentem - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller, odnosząc się do protestu Konfederacji, na którym pojawił się napis nawiązujący do hasła "Arbeit macht frei". - To coś skandalicznego, co absolutnie nie powinno mieć miejsca - powiedział Müller.

Zdjęcie Politycy Konfederacji pod transparentem z napisem "Szczepienie czyni wolnym" / MAREK BEREZOWSKI/REPORTER / Reporter