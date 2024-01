Jarosław Kaczyński o sporze wokół prokuratury. "Rządzący mają zerowe kwalifikacje"

Pytania do prezesa PiS. Jarosław Kaczyński uderzył w Donalda Tuska

- To próba wywarcia nacisku na zastępców prokuratora generalnego zmierzającego do tego, by mógł tam (do prokuratury - red.) wkroczyć nielegalnie mianowany pełniący obowiązki. To kolejny dowód na to, że premier Tusk nie uznaje, że w Polsce obowiązuje jakieś prawo i nie uznaje państwa polskiego. - stwierdził szef PiS i dodał, że gdy jego partia odzyska władzę będzie dążyć do zmiany porządku prawnego, z Konstytucją na czele.