Równo pięć lat temu w Gdańsku doszło do tragedii. 13 stycznia 2019 roku, podczas gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, chwilę po przemówieniu prezydenta miasta Pawła Adamowicza, na scenę wbiegł Stefan W. i trzykrotnie dźgnął polityka nożem. Atak spowodował u prezydenta rozległe obrażenia wewnętrzne. Adamowicz został przewieziony do szpitala w stanie krytycznym. Lekarzom nie udało się go uratować. Następnego dnia zmarł.