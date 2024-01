Chaos w prokuraturze

Zaapelował do prokuratorów o "stosowanie prawa, a nie opinii prawnych". - Stosujcie się do decyzji i poleceń legalnie powołanych przełożonych, nie ulegajcie naciskom medialnym. Pamiętajcie, że waszym zadaniem jest stanie na straży prawa i walka z przestępczością. Nie bójcie się - zaapelował Ostrowski.

Adam Bodnar podjął decyzję. PK odpowiedziała

W piątek Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że przywrócenia prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej w 2022 r. dokonano bez podstawy prawnej. Jak podało MS, powoduje to, że od 12 stycznia, nie będąc już w służbie czynnej, nie spełnia on przesłanek do bycia Prokuratorem Krajowym i od piątku nie pełni tej funkcji. Resort sprawiedliwości przekazał też, że Prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz został pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego.