Wszyscy trzej mieszkają w Barnsley , w północnej Anglii . Zły stan zdrowia zepchnął ich do kategorii, którą statystycy oschle nazywają nieaktywnymi ekonomicznie w wieku produkcyjnym : czyli ludzi bez pracy, którzy przestali jej szukać. Prawie 3 mln Brytyjczyków w wieku od 16 do 64 lat nie pracuje z powodu złego stanu zdrowia, w porównaniu z nieco ponad 2 mln w 2019 r. Dla nich to nieszczęście, a dla ekonomistów - istna zagadka. Żaden inny bogaty kraj nie odnotował bowiem podobnego wzrostu w tej grupie.

Wygląda na to, że mamy do czynienia ze wzrostem zachorowań w obrębie niemal wszystkich schorzeń. Od czasu pandemii dane stały się jednak mniej wiarygodne, ponieważ mniej osób bierze udział w ankietach.

Co zatem się dzieje? Prawdopodobnie niesłusznie obwinia się listy oczekujących na usługi medyczne . Badanie przeprowadzone przez Office for Budget Responsibility (OBR), organ nadzoru finansowego, wykazało, że większość osób znajdujących się na nich pracuje lub przekroczyła już wiek emerytalny. Nawet zmniejszenie kolejki o połowę sprawiłoby, że jedynie 25 tys. długotrwale chorych pracowników wróciłoby na rynek.

Bardziej prawdopodobnym winowajcą jest system opieki społecznej. Wielka Brytania wydaje rekordowe 4,3 proc. PKB na świadczenia dla osób w wieku produkcyjnym. Mimo to większość transferów niezwiązanych ze zdrowiem - takich jak zasiłek dla bezrobotnych - została ograniczona. (Wyraźnym wyjątkiem jest tu państwowa emerytura.) Prawdopodobnie to owe cięcia sprawiły, że większa liczba osób upomniała się o świadczenia zdrowotne. Orzeczenia sądowe zmusiły również rząd Theresy May do rozszerzenia transferów dla osób borykających się z problemami psychicznymi.