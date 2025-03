Oferta finansowania wymaga zaangażowania nabywcy przez 10 lat : tyle trzeba mieszkać w kupionym domu lub wynająć go, jak zaznaczono, za czynsz w "umiarkowanej wysokości".

Jest też kolejny warunek: aby otrzymać finansowanie w wysokości do 100 tysięcy euro trzeba zmienić adres zameldowania na nowy, w miejscowości, gdzie kupi się nieruchomość. Na jej zakup można otrzymać do 20 tysięcy euro, a na remont do 80 tysięcy euro, gdy łączny jego koszt wyniesie 200 tysięcy euro.