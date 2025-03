Prokuratura w Krakowie uznała jednak, że do złamania prawa przez funkcjonariusza nie doszło. Początkiem grudnia 2024 r. sąd w Krakowie zdecydował, że trzeba wyjaśnić wszystkie wątpliwości związane z działaniami BSWP. Sędzia uznał, że policjanci dowolnie interpretowali przepisy. Stwierdził również, że brak było podstaw do „wszczęcia i prowadzenia postępowania przygotowawczego”. Prokuratura w Przemyślu w lutym wszczęła śledztwo w sprawie możliwości przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

W praktyce decyzja oznacza, że stanowisko pracy policjanta zostało zlikwidowane , a on sam został przeniesiony „do dyspozycji przełożonego”, czyli komendanta miejskiego. Zgodnie z przepisami taki stan rzeczy może trwać 12 miesięcy, w tym czasie szef krakowskich policjantów musi mianować go na inne stanowisko służbowe lub zwolnić z pracy.

- Czynności zostaną powtórzone , świadkowie przesłuchani ponownie, a pan mecenas będzie mógł we wszystkim brać udział. To było zwykłe niedopatrzenie - mówi Interii prokurator Marta Pętkowska, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

Prokuratura chce sprawdzić, czy funkcjonariusze BSWP dopuścili się fałszowania dowodów. O co dokładnie chodzi? BSWP podczas swoich działań zarekwirowało jeden z komputerów znajdujących się na komisariacie, do którego dostęp miało co najmniej kilkunastu policjantów. Pierwsze oględziny sprzętu nie wykazały żadnych nieprawidłowości, a prokuratura nakazała jego natychmiastowy zwrot. Kilkanaście dni po tym fakcie, BSWP zabrało ponownie komputer i przetrzymywało w swojej siedzibie. Co wtedy działo się ze sprzętem, nie wiadomo. Po kilku miesiącach stwierdzono, że na komputerze znajdują się zdjęcia pornograficzne.