Pentagon ma ujawnić Muskowi tajne plany. "Najpilniej strzeżone tajemnice"

Pentagon ma w piątek poinformować Elona Muska o planie sił zbrojnych USA dotyczącym ewentualnej wojny z Chinami - donosi "New York Times". Dziennik podkreśla, że udzielenie miliarderowi dostępu do najpilniej strzeżonych tajemnic wojskowych jeszcze bardziej rozszerzy jego rolę jako doradcy prezydenta Donalda Trumpa. Według Pentagonu informacje ujawnione przez "NYT" to "fake news".