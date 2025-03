Rosyjski przywódca może uchylać drzwi do krótkiego zawieszenia broni - zwłaszcza jeśli Stany Zjednoczone ponownie zaoferują odcięcie wsparcia dla Ukrainy - ale jasno daje do zrozumienia, że nie ma nastroju na żadne ustępstwa na rzecz pokoju.

Wszystko wskazuje na to, że rosyjskie cele pozostają tak samo maksymalistyczne, jak na początku inwazji w 2022 r., gdy Rosjanie maszerowali jeszcze na Kijów. "The Washington Post" dotarł do dokumentu przygotowanego przez rosyjski think tank zbliżony do putinowskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), który przedstawia żądania Rosji w negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi.