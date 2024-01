- Paweł chciałby tego, abyśmy spotykając się co roku w miejscu jego tragicznej śmierci, myśleli o przyszłości - powiedział premier Donald Tusk. Przypomniał wydarzenia sprzed pięciu lat i zaapelował o Polskę "bez pogardy i nienawiści" .

- Pawle, przyrzekam to tobie, i myślę, że możemy to zrobić w imieniu nas wszystkich, że nie spoczniemy, dopóki nie będziemy pewni, że Polska, że polski naród będą wolni od pogardy i nienawiści, będą wolni od kłamstwa, że już nigdy złe słowo nie zabije żadnego uczciwego człowieka. Przyrzekamy to tobie - przekonywał premier.