Sławomir Mentzen podczas czwartkowego spotkania z mieszkańcami Sejn przy granicy z Litwą powiedział, że gdy zostanie prezydentem to doprowadzi do tego, że emerytury nie będą dłużej opodatkowane podatkiem dochodowym.

- To jest skandal. Człowiek pracuje ciężko całe życie, odkłada sobie te składki, żeby iść na emeryturę, chce je z powrotem, to mu państwo mówi nie, i każe płacić podatek dochodowy od czegoś, co ktoś już raz zarobił. To jest przecież jakiś absurd - podkreślił lider Konfederacji.

Kandydat Konfederacji obiecał, że nie podwyższy podatków

Mentzen zwrócił się w tej sprawie do młodzieży z Sejn, która licznie przyszła na jego wiec, by przekazali to co zadeklarował swoim dziadkom.

- Przekażcie to swoim dziadkom, bo ja nie mam z nimi kontaktu. To wy macie z nimi kontakt. W telewizji im o tym nie powiedzą. Powiedzcie swoim babciom i swoim dziadkom, że jak na mnie zagłosują i wygram te wybory, to doprowadzę do zdjęcia podatku z emerytur, że uda się to zrobić - zapewnił poseł Konfederacji.

Zadeklarował też, że nie podpisze żadnej ustawy podnoszącej podatki. - Polacy zasługują na niskie i proste podatki. Żadnego podatku więcej - podkreślił Mentzen.

Po raz kolejny skrytykował polską klasę polityczną. Zarzucił jej niekompetencję i nieróbstwo. Według niego, Polacy „zasługują na to, aby w kraju w końcu coś się zmieniło”.

Mentzen krytykował Zielony Ład i politykę migracyjną rządu

Mentzen krytykował też Zielony Ład. Jak ocenił, wprowadzenie tych rozwiązań będzie kosztowało każdego Polaka 250 tys. zł. - Doprowadzę do odrzucenia tej bzdury, Zielonego Ładu, żeby wreszcie spadły rachunki za ogrzewanie, za energię, żeby spadły koszty produkcji - oświadczył.

Dużo czasu w swoim przemówieniu poświęcił polityce migracyjnej obecnego rządu. Krytykował rząd Donalda Tuska za tworzenie Centrów Integracji Cudzoziemców w 49 polskich miastach.

Kandydat Konfederacji na prezydenta od środy przebywa w północno-wschodniej Polsce. W środę odwiedził Pisz w woj. warmińsko-mazurskim, w czwartek Sejny, Sokółkę i Mońki w woj. podlaskim. W piątek zaplanował wizyty w Białymstoku, Hajnówce i Siemiatyczach.

----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

Budka w "Gościu Wydarzeń": Nie dajcie się oszukać Kaczyńskiemu Polsat News Polsat News