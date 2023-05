- Wychodzi na to, że za ministra Błaszczaka polskie niebo jest dziurawe niczym durszlak - powiedział podczas posiedzenia Sejmu Krzysztof Paszyk. - Czy jest na sali pan minister Błaszczak? Bo warto zapytać, czy panu coś nie spadło. Chociaż jest wielce prawdopodobne, że nawet jakby coś panu w tej chwili spadło, to by pan nie zauważył - dodał.

- Dziś każdy Polak i każda Polka oczekuje od pana prawdziwej informacji - czy dziś poruszając się po Polsce można czuć się bezpiecznym. Kręci pan konsekwentnie, konfabuluje od kilku tygodni w tym zakresie - stwierdził poseł.

- Zejdę do tego żenująco niskiego poziomu, który pan zaprezentował. Jeżeli pyta pan, co na głowę komu spadło, niech pan spojrzy w lustro - odpowiedział mu szef MON Mariusz Błaszczak.

Szczątki rakiety pod Zamościem

Pod koniec kwietnia MON poinformowało, że w okolicach miejscowości Zamość, ok. 15 km od Bydgoszczy, znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego. Natknęła się na niego w lesie przypadkowa osoba.



Służby zabezpieczyły głowicę rosyjskiej rakiety, która spadła w lesie pod Bydgoszczą - powiedział w piątek na antenie RMF FM szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Wyjaśnił, że głowica "jest betonowa" i "nie było materiału wybuchowego".