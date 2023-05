Morawiecki: Inflacja jest zmorą życia społecznego

Zdjęcie Mateusz Morawiecki / Leszek Szymański / PAP

Na scenie pojawił się także premier Mateusz Morawiecki. - W internecie krąży taki mem, który jest ostatnio bardzo popularny i odmieniany przez różne przypadki, przypisywany do różnych sytuacji. Otóż na szufladzie w kuchni jednej z dużych firm jest napis: herbata Lipton tylko dla zarządu, a dla pracowników herbata Saga. Myślę, że to w jakimś sensie tak bardzo prosto oddaje model społeczno-gospodarczy, który panował przed rokiem 2015, do czasów objęcia rządów przez PiS - zaczął swoje wystąpienie szef rządu.

- Chcemy dogonić, a nawet przegonić najlepszych. Przegoniliśmy już pod względem zarobków Portugalię i Grecję. Gonimy Hiszpanię i Francję. A przegonimy także Niemcy - szybciej niż się komentatorom wydaje - stwierdził Morawiecki.

W nawiązaniu do Niemiec premier mówił również o tamtejszym modelu zarządzania państwem, który miałby zostać wprowadzony także w Polsce. - Rola państwa nie powinna polegać na państwie jako nocnym, przysypiającym zresztą stróżu, jak za czasów neoliberałów. My wierzymy w ideę państwa takiego jakie jest w Niemczech, gdzie o państwie mówi się "Deutschland AG" (AG - niem. Aktiengesellschaft, spółka akcyjna - red.), gdzie ludzie trzymają się razem. Musimy być grupą trzymającą się razem. Państwo polskie będzie silne pracą polskich pracowników i instytucji. To jest nasz program - podkreślał.

Szef rządu odniósł się także do poziomu inflacji w Polsce.

- Inflacja jest zmorą życia społecznego. Będziemy z nią walczyć, ale nie tak, żeby lekarstwo było gorsze od choroby. Kiedyś walczyli tak z inflacją, że faktycznie była deflacja, ale było bezrobocie, były ludzkie dramaty. My może mamy inflację, ale nie mamy bezrobocia - argumentował.