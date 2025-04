"To ważny krok w stronę pamięci i pojednania" - dodała.

"Prace poszukiwawcze w Ugłach są wstępnie zaplanowane na maj 2025 roku" - przekazał ukraiński IPN w piśmie do Romanowskiej, które cytuje wp.pl.

Charłamowa powiedziała, że według wspomnień mieszkańców i dokumentów w grobach w Puźnikach może być pochowanych do 79 ludzi.

Strona ukraińska potwierdziła wówczas, że "nie ma żadnych przeszkód do prowadzenia przez polskie instytucje państwowe i podmioty prywatne we współpracy z właściwymi instytucjami ukraińskimi prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na terytorium Ukrainy, zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim". Zadeklarowała też "gotowość do pozytywnego rozpatrywania wniosków w tych sprawach".