W piątkowe południe Krzysztof Stanowski, twórca Kanału Zero, który zadeklarował, że będzie ubiegał się o fotel prezydenta Polski w majowych wyborach, wygłosił przemówienie na warszawskiej "patelni".

Dziennikarz z przekąsem stwierdził, że "zawiezie do Państwowej Komisji Wyborczej cztery mln podpisów", które "zebrał w rekordowym tempie czterech dni" .

- Dość polityków, którzy odwracają się od swoich wyborców, którzy chowają się w Pałacu, za murem. Obiecuję, że jeśli zostanę prezydentem, to każda prośba od was nie pozostanie bez odpowiedzi . Pierwszego dnia zainstaluję autorespondera, dzięki czemu otrzymacie wiadomość zwrotną od razu - kontynuował.

Przemówienie Krzysztofa Stanowskiego było pełne ironii. Kandydat na prezydenta Polski mówił m.in., że skróci czas ciąży do siedmiu miesięcy, wprowadzi legalną terminację ciąży do 14 roku życia, a także wprowadzi 500 plus dla rolników.