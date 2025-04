Ustawa zmniejszająca składkę zdrowotną przeszła w piątek przez Sejm, mimo podziału wśród rządzących koalicjantów. Stanowczo sprzeciwiły się jej Lewica oraz Razem, głos na "nie" oddali również niemal wszyscy obecni posłowie PiS-u - "niemal", gdyż autorzy podcastu Interii "Polityczny WF" zwrócili uwagę na odmienną decyzję niektórych polityków z frakcji Jarosława Kaczyńskiego. Ale o tym za chwilę.

Niższą składkę, nie licząc nieobecnych, poparły KO (za wyjątkiem wstrzymującego się Franciszka Sterczewskiego), Polska 2050 oraz PSL - i to wystarczyło. Zwróćmy jednak uwagę na Konfederację, która obronę przedsiębiorców wpisuje sobie na sztandary. Ten klub również się wstrzymał, co zdaniem Marcina Fijołka było "głosem pomagającym koalicji rządowej", bo nie wzmacniał przeciwników nowego rozwiązania.

- Gdybym chciał być złośliwy to w miejscu Lewicy w koalicji na jedno głosowanie zameldowała się Konfederacja ze Sławomirem Mentzenem. Czy rzeczywiście Mentzen pomógł rządowi w tej sprawie? De facto tak. W praktyce oni mają argumenty merytoryczne, z ulgami dla przedsiębiorców na czele, ale wyszło, jak wyszło. Donald Tusk mógł się uśmiechnąć i napisać twitta o tym, że politycy PiS przegrali - ocenił.

"Polityczny WF" - nowy odcinek w każdy piątek w serwisie Interia Wydarzenia oraz na platformach YouTube, Spotify i Podcasty Apple!

Polityk PiS prosił: Niech pan nie pyta o składkę zdrowotną

Jak wskazał prowadzący "Graffiti" w Polsat News, ustawa przeszła także dlatego, że nie było mobilizacji wśród jej oponentów. - Konfederaci się wstrzymali, takie osoby, jak (minister zdrowia - red.) Izabela Leszczyna połknęły własny język i zagłosowały "za" - wyliczał dziennikarz w najnowszym odcinku "Politycznego WF-u".

Przyjrzał się także "ciekawej postawie polityków PiS". - Nie zdradzę nazwiska, ale ostatnio rozmawiałem z jednym z nich i on poprosił mnie na offie (w nieoficjalnej rozmowie - red.), abym nie pytał o składkę zdrowotną. Zapytałem, dlaczego. Odpowiedział: "W tym, że nikt nie wie, jakie mamy mieć zdanie, jakie góra wyznacza sygnały" - mówił Marcin Fijołek.

Zobacz najnowszy odcinek podcastu "Polityczny WF":

Ciąg dalszy tekstu pod wideo

W jego ocenie z jednej strony PiS przyznawał się do błędów, jakie popełniło, wprowadzając Polski Ład z elementami niekorzystnymi dla przedsiębiorców, lecz jednocześnie w tej formacji są politycy, jak Janusz Cieszyński, były wiceminister zdrowia, który "bardzo często punktuje Izabelę Leszczynę na posiedzeniach Sejmu". - Oni przekonują, że nie można iść w stronę obniżania składki, bo NFZ i tak ma za mało pieniędzy - kontynuował.

Minister zdrowia zmieniła zdanie. Była "za" obniżką składki

Marcin Fijołek podkreślił, iż Janusz Kowalski - również polityk PiS - też pomógł rządowi, gdyż razem z sześcioma innymi osobami z tego ugrupowania wstrzymał się od głosu. Jak więc odczytać wyniki piątkowego głosowania? Być może mamy więc do czynienia z konfliktem pokoleniowym, mimo że Kowalski - według Piotra Witwickiego - nie reprezentuje raczej młodszych Polaków. W przeciwieństwie do Cieszyńskiego.

- Może to wynika z tego, że młodsi mają większe przekonanie, co jest największym zagrożeniem po obniżeniu składki: zapomnienie o zadłużeniu NFZ. Wydaje mi się, że podstawowa walka to pojedynek z demografią. Udało nam się wyprzedzić wszystkie kraje Unii Europejskiej, jeśli chodzi o starzenie się. Będziemy krajem o największych w UE potrzebach związanych ze szpitalami, lekarzami, emeryturami. Być może politycy młodego pokolenia widzą je najwyraźniej - rozważał redaktor naczelny Interii.

Jak przypomniał Marcin Fijołek, że kilka tygodni temu rozmawiał z Izabelą Leszczyną. - Ona nie tylko zaklinała się, że zagłosuje przeciw (obniżeniu składki - red.), ale przekonywała, że nie ma takiej opcji, aby obecny system ochrony zdrowia wytrzymał (...). To nie jest tak, że my schodzimy z jakichś horrendalnych poziomów na takie w miarę normalne. My z tych w zaniżonych schodzimy jeszcze niżej, dając prezent przedsiębiorcom - uznał.

Triumf Trzeciej Drogi, policzek dla Lewicy

Jak uściślił prowadzący "Graffiti", właściciele firm to ważna grupa: i wyborców, i pod kątem rozwoju gospodarki Polski. - Jestem mimo wszystko zaskoczony, że egzotyczna koalicja Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, Konfederacji i ogryzków PiS-owskich w stylu Janusza Kowalskiego dzisiaj rządzi w sprawie składki i tego, jak myślimy o systemie ochrony zdrowia - przyznał.

Marcin Fijołek w nowym odcinku podcastu zastanawiał się również, jak głosowanie w sprawie składki wpłynie na turbulencje wewnątrz Koalicji 15 Października. - To policzek dla polityków Lewicy, którzy mocno wręcz prosili premiera, żeby wstrzymać się z tą sprawą do końca wyborów prezydenckich przynajmniej, a potem pomyśleć o szczegółach. Tak się nie stało - Trzecia Droga wymusiła, żeby to głosowanie było szybciej. Oni dzisiaj będą triumfować - ocenił.

W tym miejscu dziennikarz przywołał jednak cytat z wyborczej broszury Szymona Hołowni sprzed pięciu lat, co pokazuje, że niegdyś lider Polski 2050 miał inne zdanie dotyczące kontrowersyjnej składki: "Nie ma przed nami innej drogi niż realne zwiększenie budżetowych nakładów na ochronę zdrowia, na przykład poprzez ogłoszenie przez prezydenta wraz z Senatem referendum w sprawie zwiększenia składki zdrowotnej".

W "Politycznym WF-ie" także o tym, jak to się stało, że PiS pięć minut przed głosowaniem w sprawie składki nie wiedziało jeszcze, jaką decyzję podejmie. W nowym odcinku także o tym, w jakiej dokładnie roli Donald Tusk obsadził Romana Giertycha i czy drugi z tych polityków rzeczywiście przeszedł przemianę swoich poglądów. Podcast do zobaczenia - i posłuchania - w Interii, na YouTube, Spotify oraz Podcastach Apple!

---

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tysięcy obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!