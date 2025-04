Prezydent chciał, by z "orlika" po godzinach lekcyjnych mogła korzystać lokalna społeczność. Nie godziło się jednak na to mieszkające w pobliżu małżeństwo - para skarżyła się na hałas.

- I wtedy by pan do mnie nie przyjechał. A tu chodzi o coś więcej - symbol niesprawiedliwości. Walki o boisko dla dzieci.

- Wiele razy. Jednak mam ekspertyzę biegłego, z której wynika wprost, że nie są przekraczane normy akustyczne. Mimo tego podjęliśmy inwestycję instalacji specjalnych ekranów. Kosztowało to podatnika mnóstwo pieniędzy. Chciałem dobrze, myślałem, że to coś da.

- Ja nie mam o czym myśleć, jestem pewny swojej racji. Dzieci powinny mieć nieograniczone prawo do korzystania z boiska. Jeśli nie, to po co w ogóle je budowaliśmy? Jak mamy krzewić kulturę sportu, jeśli zamykamy boiska? To jest absurd w czystej postaci.

- Ja się mogę nie zgadzać. Ale wyrok to wyrok. Chciałem podjąć pracę, ale okazało się, że mam za krótki pobyt i więcej by trwało szkolenie. Dlatego biorę sobie kilka książek, może zakoleguję się ze współosadzonymi.

Minister Nitras z mównicy sejmowej zaprosił pana do współpracy. Mówił, że nie musi pan iść do więzienia.

- Do mnie żadne oficjalne stanowisko. Nie wiem, co pan minister ma na myśli.

- Powtarzam, ja nie dostałem żadnej konkretnej propozycji. Idę do więzienia, bo taki jest wyrok, a wyroki trzeba respektować. Ale jeśli to co pan minister mówi, jest prawdą, to znaczy, że wygrałem. Nie ci państwo, tylko ja. Jeśli trzeba było pójść siedzieć, ale dzięki temu zmienią się przepisy, to znaczy, że się opłacało.