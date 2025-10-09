Dla kogo pokojowy Nobel? Niemiecki dziennik nie ma wątpliwości, "genialny"
Prezydent USA Donald Trump zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla jak żaden inny zachodni polityk - ocenia "Die Welt". Niemiecki dziennik podkreśla, że amerykański przywódca jest "genialnym strategiem i politykiem". Laureata pokojowego Nobla poznamy w piątek.
W skrócie
W "Die Welt" przypomniano, że Pokojową Nagrodę Nobla w 2009 r. otrzymał ówczesny prezydent USA Barack Obama. Zdaniem dziennika wyróżniono go, "gdy dopiero rozpakowywał ostatnie meble w Białym Domu" - za "retoryczną elokwencję, swego rodzaju ozdobę tanich, choć eleganckich, dopracowanych, inteligentnych i w pewien sposób ujmujących uwag".
"Jest genialnym strategiem i politykiem". "Die Welt" o Donaldzie Trumpie
Gazeta oceniła, że z perspektywy czasu "świetni mówcy, tacy jak Obama czy kanclerz Angela Merkel, zawiedli".
"Teraz Donald J. Trump - najbardziej nielubiany spośród nielubianych w królestwie elokwentnych mówców. Po raz kolejny dotrzymał słowa. Swoim szorstkim, często nieeleganckim, a nawet wulgarnym stylem udowodnił, że jest genialnym strategiem i politykiem" - napisano w "Die Welt".
Według dziennika, pomijając "chamską retorykę wyborczą", Trump w drugiej kadencji otoczył się "najlepszymi profesjonalistami, zdolnymi do prowadzenia skomplikowanych negocjacji, takich jak plan pokojowy dla Strefy Gazy, który w czwartek doprowadzono do końca".
"Donald Trump zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla jak żaden inny zachodni polityk" - stwierdzono.
"Die Welt" ostrzegła, że "arogancja Europejczyków wobec 'pomarańczowego' prezydenta USA może się zemścić". Europa - jak pisze gazeta - "po raz kolejny nie odgrywa praktycznie żadnej roli w rozwiązywaniu globalnych konfliktów". "Cynicznie można by powiedzieć, że tylko turecka część Europy ma jeszcze coś do powiedzenia. A nawet życzenie, że Europejczycy wyciągną z tego wnioski, wydaje się nierealne" - dodano.
Według "Die Welt" przełom na Bliskim Wschodzie daje też nadzieję na pokój w Ukrainie. "Jeśli ktoś może skłonić Putina do rozwiązania akceptowalnego również dla Ukrainy, to jest to Donald Trump" - podsumowuje niemiecki dziennik.
Pokojowa Nagroda Nobla dla Donalda Trumpa? Rozstrzygnięcia w piątek
W piątek zostanie ogłoszony tegoroczny laureat Pokojowej Nagrody Nobla. Trump wielokrotnie przekonywał, że zasługuje na to wyróżnienie, choć - jak twierdzi - nie otrzyma go z powodu swoich poglądów politycznych.
Jego kandydaturę poparli m.in. przywódcy Armenii, Azerbejdżanu, Demokratycznej Republiki Konga, Izraela, Kambodży i Rwandy. Za nagrodą dla amerykańskiego prezydenta opowiedzieli się też przedstawiciele rodzin zakładników Hamasu porwanych 7 października 2023 roku.
Ekspert ds. pokoju i konfliktów prof. Isak Svensson z Uniwersytetu w Uppsali uważa jednak, że Trump nie ma szans na otrzymanie Nagrody Nobla z przyczyn formalnych, jak i ze względu na brak zasług.