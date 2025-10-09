W skrócie Niemiecki dziennik 'Die Welt' argumentuje, że Donald Trump zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla bardziej niż jakikolwiek inny zachodni polityk.

Gazeta docenia działania Trumpa na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie i krytykuje wcześniejszych laureatów nagrody.

Ekspert ds. pokoju twierdzi jednak, że Trump nie ma szans na nagrodę ze względów formalnych oraz braku faktycznych zasług.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W "Die Welt" przypomniano, że Pokojową Nagrodę Nobla w 2009 r. otrzymał ówczesny prezydent USA Barack Obama. Zdaniem dziennika wyróżniono go, "gdy dopiero rozpakowywał ostatnie meble w Białym Domu" - za "retoryczną elokwencję, swego rodzaju ozdobę tanich, choć eleganckich, dopracowanych, inteligentnych i w pewien sposób ujmujących uwag".

"Jest genialnym strategiem i politykiem". "Die Welt" o Donaldzie Trumpie

Gazeta oceniła, że z perspektywy czasu "świetni mówcy, tacy jak Obama czy kanclerz Angela Merkel, zawiedli".

"Teraz Donald J. Trump - najbardziej nielubiany spośród nielubianych w królestwie elokwentnych mówców. Po raz kolejny dotrzymał słowa. Swoim szorstkim, często nieeleganckim, a nawet wulgarnym stylem udowodnił, że jest genialnym strategiem i politykiem" - napisano w "Die Welt".

Według dziennika, pomijając "chamską retorykę wyborczą", Trump w drugiej kadencji otoczył się "najlepszymi profesjonalistami, zdolnymi do prowadzenia skomplikowanych negocjacji, takich jak plan pokojowy dla Strefy Gazy, który w czwartek doprowadzono do końca".

"Donald Trump zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla jak żaden inny zachodni polityk" - stwierdzono.

"Die Welt" ostrzegła, że "arogancja Europejczyków wobec 'pomarańczowego' prezydenta USA może się zemścić". Europa - jak pisze gazeta - "po raz kolejny nie odgrywa praktycznie żadnej roli w rozwiązywaniu globalnych konfliktów". "Cynicznie można by powiedzieć, że tylko turecka część Europy ma jeszcze coś do powiedzenia. A nawet życzenie, że Europejczycy wyciągną z tego wnioski, wydaje się nierealne" - dodano.

Według "Die Welt" przełom na Bliskim Wschodzie daje też nadzieję na pokój w Ukrainie. "Jeśli ktoś może skłonić Putina do rozwiązania akceptowalnego również dla Ukrainy, to jest to Donald Trump" - podsumowuje niemiecki dziennik.

Pokojowa Nagroda Nobla dla Donalda Trumpa? Rozstrzygnięcia w piątek

W piątek zostanie ogłoszony tegoroczny laureat Pokojowej Nagrody Nobla. Trump wielokrotnie przekonywał, że zasługuje na to wyróżnienie, choć - jak twierdzi - nie otrzyma go z powodu swoich poglądów politycznych.

Jego kandydaturę poparli m.in. przywódcy Armenii, Azerbejdżanu, Demokratycznej Republiki Konga, Izraela, Kambodży i Rwandy. Za nagrodą dla amerykańskiego prezydenta opowiedzieli się też przedstawiciele rodzin zakładników Hamasu porwanych 7 października 2023 roku.

Ekspert ds. pokoju i konfliktów prof. Isak Svensson z Uniwersytetu w Uppsali uważa jednak, że Trump nie ma szans na otrzymanie Nagrody Nobla z przyczyn formalnych, jak i ze względu na brak zasług.

"Może puknąć się w głowę?". Czarnek zwrócił się do ministra Polsat News Polsat News