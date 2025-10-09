Porozumienie pokojowe Izrael - Hamas. Trump ogłasza sukces

Informacja o porozumieniu na linii Izrael - Hamas pojawiła się chwilę przed godziną 1 czasu polskiego na kanale amerykańskiego prezydenta na platformie Truth Social.

"Z wielką dumą ogłaszam, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap naszego Planu Pokojowego. Oznacza to, że wszyscy zakładnicy zostaną wkrótce uwolnieni, a Izrael wycofa swoje wojska do uzgodnionej linii, co będzie pierwszym krokiem w kierunku silnego, trwałego i wiecznego pokoju. Wszystkie strony będą traktowane sprawiedliwie!" - napisał.

"To wielki dzień dla świata arabskiego i muzułmańskiego, Izraela, wszystkich otaczających go państw oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dziękujemy mediatorom z Kataru, Egiptu i Turcji, którzy współpracowali z nami, aby to historyczne i bezprecedensowe wydarzenie mogło się wydarzyć" - dodał.

Bliski Wschód. Negocjacje pokojowe Izrael - Hamas

Rozmowy na temat wstrzymania wojny w Strefie Gazy toczyły się od kilku dni w Egipcie. W środę rano do stołu negocjacyjnego dołączyli przedstawiciele Stanów Zjednoczonych: Steve Witkoff i Jared Kushner.

Jak informował w ciągu dnia portal Axios, powołując się na dwóch urzędników z Białego Domu, w trakcie negocjacji osiągnięto postępy i zawarcie porozumienia może być kwestią czasu.

Jednocześnie przekazano, że głównymi tematami rozmów była kwestia wymiany zakładników i więźniów, wycofania sił izraelskich z regionu, a także wstrzymania ognia. Inne kwestie miały być omawiane w późniejszym etapie.

W tym samym czasie dziennikarze portalu Times of Israel przekazali, że porozumienie ma zakładać natychmiastowe uwolnienie żyjących zakładników w zamian za zawieszenie broni w Strefie Gazy. Gdy rozejm wejdzie w życie, Hamas ma zebrać ciała nieżyjących zakładników, by następnie przekazać je Izraelowi. W Strefie Gazy pozostaje 48 zakładników, w tym 20 z nich uznawanych jest za żywych.

